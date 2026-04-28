Раскрыты подробности церемонии юбилейной Премии телеканала РУ.ТВ

МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Телеканал РУ.ТВ провел в "Воробьевы Холл" препати грядущей XV Русской Музыкальной Премии, на которой были раскрыты имена ведущих, номинантов и другие подробности события, сообщили в пресс-службе "Русской Медиагруппы".

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Певец Филипп Киркоров на презентации XV Русской Музыкальной Премии

Номинанты – от Киркорова и Билана до Дмитриенко и ICEGERGERT

В этом году зрители сами сформировали список претендентов на победу, указывая на специальном сайте, кто из исполнителей больше всего достоин призовых самоваров. В шорт-лист вошли артисты, чьи имена слушатели называли чаще других. Исполнители будут бороться за награды в 11 номинациях. Среди них:

"Лучший старт РУ.ТВ": Анна Пересильд, Дмитрий Журавлев, ICEGERGERT, SABI, Hollyflame,

"Лучшая коллаборация": ICEGERGERT и Zivert ("Банк"), Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд ("Силуэт"), Джиган, Niletto и Loc-Dog ("Дорого"), Антон Лаврентьев, Татьяна Куртукова, NЮ ("Выше гор)", Александр Панайотов и Алиса ("Бумажный змей"), IOWA и Минаева ("Сильная").

"Лучшая группа": Artic & Asti, IOWA, Dabro, UMA2MAN, A’Studio, Filatov & Karas.

"Лучшая песня": ICEGERGERT и Zivert ("Банк"), Сергей Лазарев ("Если бы я мог"), Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд ("Силуэт"), Artic & Asti ("Модный поп"), Мари Краймбрери ("Сегодня мой лучший день"), "Моя Мишель" ("Иногда").

"Лучший видеоклип": Сергей Лазарев ("Если бы я мог"), Artic & Asti ("Модный поп"), Клава кока ("Сплетни. Шум. Лук"), "Моя Мишель" ("Иногда"), Дима Билан "Что-то на родном"), IOWA и Минаева ("Сильная"), ICEGERGERT и Zivert ("Банк").

"Лучший исполнитель": Сергей Лазарев, Дима Билан, Мот, Ваня Дмитриенко, Артур Пирожков, Владимир Пресняков, NЮ, JONY.

"Лучшая исполнительница": SERYBKINA, Клава Кока, Мари Краймбрери, Zivert, Anna Asti, Алсу, Ханна, Nyusha.

"Лучшее сольное концертное шоу": Anna Asti ("Царица"), Zivert ("Где-то в ретро"), Дима Билан ("Я твой номер 1"), Мари Краймбрери ("Кто такая Мэри?"), Сергей Лазарев ("Шоумен"), Мот ("Август навсегда"), Artic & Asti (Большой сольный концерт), Ани Лорак ("Аура"), Ваня Дмитриенко (Большой сольный концерт), Филипп Киркоров ("Поет Филипп Киркоров").

"Музыка в Сети": Ваня Дмитриенко и Анна Пересильд ("Силуэт"), ICEGERGERT и Zivert ("Банк"), SABI и Mia Boyka ("Базовый минимум"), Hollyflame ("Тону"), Мот ("Как к себе домой").

"Лучшее танцевальное видео": Артур Пирожков ("Само собой"), Мари Краймбрери ("Сегодня мой лучший день"), Nyusha (Amore), Бьянка ("Бренд"), Сергей Лазарев ("Тут или там").

"Лучший альбом": Сергей Лазарев ("Счастливые тоже плачут"), Anna Asti ("Высшие силы"), Леонид Агутин ("Н.В.Л."), Мари Краймбрери ("Сегодня мой лучший день"), Дима Билан (Vector V), Денис Майданов ("Я голосую за жизнь"), "Моя Мишель" ("Ангелы и не очень").

На препати также была объявлена номинация "Фан или профан", где соревнуются фан-клубы артистов.

Ведущие – те же и новые лица

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Презентация XV Русской Музыкальной Премии

Ведущие юбилейной церемонии — Клава Кока, Ида Галич, Елена Север, Филипп Киркоров, а также Артур Пирожков. Будет и шестая звезда, но ее имя пока держится в секрете.

Концепция Премии – через всю страну до космоса

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Логотип телеканала "РУ.ТВ" на космической ракете
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Логотип телеканала "РУ.ТВ" на ракете

В этом году церемония будет посвящена дружбе народов, многообразию культур и традиций России.

На препати представили обновленную версию призовой статуэтки. Это все тот же тульский самовар, но дополненный выразительными деталями.

© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Певица Ольга Серябкина на презентации XV Русской Музыкальной Премии
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Шоумен Александр Рева на презентации XV Русской Музыкальной Премии
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Певица Анна Седакова на презентации XV Русской Музыкальной Премии
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Певица Алсу на презентации XV Русской Музыкальной Премии
© Фото предоставлено пресс-службой "Русской Медиагруппы" Телеведущая Алёна Водонаева на презентации XV Русской Музыкальной Премии

А накануне вечеринки показали и новый логотип канала. Теперь он пишется кириллицей — РУ.ТВ. Презентация прошла на космодроме Байконур, откуда стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-34" с обновленным логотипом.