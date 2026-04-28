Новгородцы отправили бойцам СВО бронированный автомобиль

Краткий пересказ от РИА ИИ Новгородская область отправила гуманитарный груз бойцам в зону СВО.

Часть гуманитарной помощи направлена на восстановление инфраструктуры подшефной Запорожской области.

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 апр - РИА Новости. Новгородская область направила новую партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО, в том числе бронированный автомобиль, сообщает управление защиты населения Новгородской области.

Управление при поддержке правительства региона собрало все самое необходимое по заявкам военнослужащих, уточняется в сообщении. Очередная партия груза прибудет к бойцам СВО в преддверии Дня Победы.

"Новгородская область направила новую партию гуманитарного груза бойцам, находящимся в зоне СВО… Также бойцам был направлен бронированный автомобиль, который в январе управляющий Новгородским отделением Сбербанка Никита Якубович передал в дар нашему учреждению", - говорится в сообщении.