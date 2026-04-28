Конфликт в Иране показал неготовность НАТО к конфликту с Россией, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация вокруг Ирана продемонстрировала слабые места в обороне НАТО в случае возможного конфликта с Россией, утверждает издание Politico.
- Конфликт на Ближнем Востоке углубил расхождение во мнениях внутри альянса, так как Европа проигнорировала требование Вашингтона о военной поддержке.
- Также ситуация вокруг Ирана выявила острую нехватку боеприпасов в НАТО.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Ситуация вокруг Ирана продемонстрировала слабые места в обороне НАТО в случае якобы возможного конфликта с Россией, утверждает издание Politico, хотя Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны альянса.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"НАТО дистанцировалась от американо-израильской войны в Иране, однако тем не менее конфликт указал на уязвимые места в обороне альянса, которые усложнят для него противостояние (с Россией - ред.)", - говорится в публикации издания.
Как пишет Politico, конфликт на Ближнем Востоке "углубил расхождение во мнениях" внутри НАТО, так как Европа "проигнорировала" требование Вашингтона о военной поддержке. Это, как пишет издание со ссылкой на двух неназванных дипломатов альянса, "вызывает новую тревогу" в блоке.
Неназванный дипломат НАТО сообщил газете, что в случае смещения внимания США на другие регионы, "значительная часть" ресурсов альянса может быть "выведена из Европы". Кроме того, как отмечают источники, ситуация вокруг Ирана выявила острую нехватку боеприпасов в НАТО, эта тема будет обсуждаться на июльском саммите альянса.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО, после того как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
