Путин по телефону получил доклад главы МЧС о ситуации с пожарами в Туапсе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону получил доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место для контроля за ходом работ по ликвидации последствий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Владимир Путин по телефону получил доклад министра МЧС Куренкова о вновь возникших в Туапсе пожарах после ударов украинских дронов. По поручению главы государства Куренков отправляется в Туапсе в ближайшие часы, чтобы на месте проконтролировать ход работ по тушению пожаров на нефтехранилищах и ликвидации последствий", - сказал Песков.
"В данной ситуации важно отметить, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам. Таким образом киевский режим своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках", - подчеркнул представитель Кремля.