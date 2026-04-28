Путин по телефону получил доклад главы МЧС о ситуации с пожарами в Туапсе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по телефону получил доклад главы МЧС РФ Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ в Туапсе и поручил ему направиться на место для контроля за ходом работ по ликвидации последствий, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.