Песков: целью ВСУ в Туапсе стали хранилища с экспортной нефтью - РИА Новости, 28.04.2026
14:18 28.04.2026 (обновлено: 18:00 28.04.2026)
Песков: целью ВСУ в Туапсе стали хранилища с экспортной нефтью

Песков: Киев нанес удар по нефтехранилищам с экспортной нефтью в Туапсе

© Вениамин Кондратьев/Telegram — Последствия атаки украинских беспилотников в Туапсе
Последствия атаки украинских беспилотников в Туапсе - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© Вениамин Кондратьев/Telegram
Последствия атаки украинских беспилотников в Туапсе
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали хранилища с экспортной нефтью в Туапсе.
  • Песков подчеркнул, что киевский режим таким образом увеличивает дефицит нефти на мировых рынках.
  • Глава МЧС Александр Куренков проконтролирует тушение пожаров на НПЗ.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали в Туапсе хранилища с экспортной нефтью, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин по телефону получил доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ после падения обломков беспилотников.
"В данной ситуации важно отметить, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что своими действиями Украина увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дестабилизацию энергетической сферы.
По поручению Путина Куренков отправился в Туапсе, чтобы проконтролировать тушение пожаров на нефтехранилищах и устранение последствий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Россия, Туапсе, Ормузский пролив, Владимир Путин, Александр Куренков, МЧС России
 
 
