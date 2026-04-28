Песков: целью ВСУ в Туапсе стали хранилища с экспортной нефтью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали хранилища с экспортной нефтью в Туапсе.
- Песков подчеркнул, что киевский режим таким образом увеличивает дефицит нефти на мировых рынках.
- Глава МЧС Александр Куренков проконтролирует тушение пожаров на НПЗ.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Украинские боевики атаковали в Туапсе хранилища с экспортной нефтью, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Владимир Путин по телефону получил доклад главы МЧС Александра Куренкова о ситуации с пожарами на НПЗ после падения обломков беспилотников.
"В данной ситуации важно отметить, что киевский режим в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам", — сказал представитель Кремля.
Он подчеркнул, что своими действиями Украина увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, возникший из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дестабилизацию энергетической сферы.
По поручению Путина Куренков отправился в Туапсе, чтобы проконтролировать тушение пожаров на нефтехранилищах и устранение последствий.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18