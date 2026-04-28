Песков переадресовал Минобороны вопрос о численности "Африканского корпуса"

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о необходимой численности "Африканского корпуса".
Ранее замглавы МИД России Георгий Борисенко заявил, что сотрудники российского "Африканского корпуса" оказывают поддержку посольству РФ в Мали где происходили атаки боевиков.
"Что касается "Африканского корпуса", опять же, это тема министерства обороны, и я рекомендую вам обратить ваши вопросы именно в это ведомство", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, считает ли Кремль, что численность "Африканского корпуса" достаточна для удержания ситуации под контролем.
Генштаб армии Мали ранее заявлял о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице Бамако. Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице. Как сообщали в МИД РФ, россияне не пострадали в результате череды террористических атак в Мали.