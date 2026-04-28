В России гордятся работниками скорой помощи и их подвигами, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России гордятся работниками скорой помощи и теми подвигами, которые они совершали в том числе в пандемию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы гордимся теми, кто работает в скорой помощи, мы помним их подвиги, подвиги на протяжении всего времени, особенно, конечно, подвиги, которые они совершали в ковид", - сказал Песков журналистам.
День работника скорой медицинской помощи ежегодно отмечается в России 28 апреля.