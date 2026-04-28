Песков рассказал о мерах по ликвидации последствий пожара в Туапсе
12:33 28.04.2026 (обновлено: 12:34 28.04.2026)
Песков рассказал о мерах по ликвидации последствий пожара в Туапсе

Песков: должные меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе принимаются

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе принимаются на должном уровне.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Меры по ликвидации последствий пожара в Туапсе принимаются на должном уровне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Прошедшей ночью оперштаб Кубани сообщал о возникновении пожара на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков беспилотников. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что группировка для тушения пожара будет дополнительно увеличена.
"(В Туапсе - ред.) на должном уровне принимаются меры по ликвидации последствий, а в целом я уже сказал все, что мог сказать по этой ситуации. Мне нечего добавить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не нужно ли объявить в регионе экологическую катастрофу и эвакуировать жителей города.
