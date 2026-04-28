Важно, чтобы ситуация в Мали вернулась в мирное русло, заявил Песков

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. РФ считает важным, чтобы ситуация в Мали вернулась в мирное стабильное русло, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Генштаб армии Мали ранее заявлял о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице Бамако. Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. По словам представителя правительства, министр участвовал в отражении нападения, получил ранения и позднее скончался в больнице. Как сообщали в МИД РФ, россияне не пострадали в результате череды террористических атак в Мали.
"Мы же считаем, что важно, чтобы как можно скорее в стране все вернулось в мирное, стабильное русло", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию в Мали.