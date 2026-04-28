Путин осуждает посягательства на жизнь глав государств, заявил Песков

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин всегда осуждает любые посягательства на жизнь глав государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новое покушение на президента США Дональда Трампа.
В прошлую субботу вечером в отеле Washington Hilton в столице США, где проходил торжественный ежегодный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации, раздались выстрелы. Все присутствующие, включая Трампа и его супругу, были эвакуированы. Подозреваемый в стрельбе был оперативно задержан, при этом один из агентов Секретной службы получил ранения.
