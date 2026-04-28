СМИ рассказали о параметрах возможного соглашения США и Ирана - РИА Новости, 28.04.2026
06:30 28.04.2026 (обновлено: 08:59 28.04.2026)
СМИ рассказали о параметрах возможного соглашения США и Ирана

CNN: сделка США и Ирана может касаться возвращения к довоенному статусу-кво

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг Ирана. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон и Тегеран обсуждают возвращение к довоенному статусу-кво и открытие Ормузского пролива без ограничений и пошлин, передает CNN.
  • Вопрос об иранской ядерной программе рассмотрят на более поздних этапах переговоров.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США и Иран обсуждают возвращение к довоенному статусу-кво, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Текущие переговоры сосредоточены на поэтапном процессе, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статусу-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
"Как крысы": в США предупредили об ударе Вэнса по Трампу из-за Ирана
03:02
Вопрос об иранской ядерной программе рассмотрят позднее, уточнил телеканал. По его данным, хотя второй раунд переговоров в Исламабаде не состоялся, Вашингтон и Тегеран ведут активную дипломатическую работу, а их позиции не так далеки друг от друга.
Как рассказали источники CNN, посредники оказывают давление на обе стороны, чтобы те пришли к соглашению. В этом контексте особенно важными будут ближайшие несколько дней.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
"Это унижение". Мерц внезапно набросился на США из-за Ирана
Вчера, 16:24
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. Вчера телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран через посредников передал США трехэтапную формулу для продолжения диалога. Темой первой фазы станет прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против ИРИ и Ливана.
Далее Вашингтон и Тегеран обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом. Переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.
Как написала The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, Трамп и его команда скептически отнеслись к идее открыть Ормузский пролив и отложить диалог по ядерной тематике. Вашингтон может в ближайшие дни представить ответные предложения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Доигрались: фамилия преемника Трампа теперь зависит от Ирана
Вчера, 08:00
 
