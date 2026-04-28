СМИ рассказали о параметрах возможного соглашения США и Ирана

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. США и Иран обсуждают возвращение к довоенному статусу-кво, утверждает телеканал США и Иран обсуждают возвращение к довоенному статусу-кво, утверждает телеканал CNN со ссылкой на источники.

« "Текущие переговоры сосредоточены на поэтапном процессе, в рамках которого первая часть потенциального соглашения будет посвящена возвращению к довоенному статусу-кво и открытию Ормузского пролива без ограничений и пошлин", — говорится в материале.

Вопрос об иранской ядерной программе рассмотрят позднее, уточнил телеканал. По его данным, хотя второй раунд переговоров в Исламабаде не состоялся, Вашингтон и Тегеран ведут активную дипломатическую работу, а их позиции не так далеки друг от друга.

Как рассказали источники CNN, посредники оказывают давление на обе стороны, чтобы те пришли к соглашению. В этом контексте особенно важными будут ближайшие несколько дней.

Вчера телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран через посредников передал США трехэтапную формулу для продолжения диалога. Темой первой фазы станет прекращение войны и получение гарантий отказа от дальнейших военных действий против ИРИ и Ливана

Далее Вашингтон и Тегеран обсудят, как после завершения конфликта управлять Ормузским проливом . Переход на третий этап, связанный с обсуждением иранской ядерной программы, будет невозможен без согласия по первому и второму пунктам.