Краткий пересказ от РИА ИИ
- Помощник шефа Пентагона Марк Берковиц заявил, что американская система противоракетной обороны утратила свою эффективность.
- Сейчас она обеспечивает лишь минимальную защиту против гиперзвукового оружия.
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Американская ПРО утратила свою эффективность, предупредил помощник шефа Пентагона Марк Берковиц.
«
"Наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается", — рассказал он на слушаниях в профильном комитете сената.
Сейчас американская ПРО обеспечивает лишь минимальную защиту против гиперзвукового оружия, продвинутых крылатых ракет и массированных ударов баллистическими ракетами, пояснил Берковиц.
По его словам, в такой ситуации создание обещанной Дональдом Трампом системы "Золотой купол" отвечает жизненно важным интересам страны. Глава Белого дома отмечал, что она будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, этот проект несет значительную угрозу для стратегической стабильности.