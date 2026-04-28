03:23 28.04.2026 (обновлено: 11:30 28.04.2026)
В Пентагоне заявили об ограниченной эффективности американской ПРО

Берковиц: система ПРО США не может обеспечить защиту от гиперзвукового оружия

© AP Photo / PRNewsFoto/Lockheed MartinАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Помощник шефа Пентагона Марк Берковиц заявил, что американская система противоракетной обороны утратила свою эффективность.
  • Сейчас она обеспечивает лишь минимальную защиту против гиперзвукового оружия.
ВАШИНГТОН, 28 апр — РИА Новости. Американская ПРО утратила свою эффективность, предупредил помощник шефа Пентагона Марк Берковиц.
"Наша система противоракетной обороны ограничена, ее эффективность на фоне появления продвинутых угроз снижается", — рассказал он на слушаниях в профильном комитете сената.

Сейчас американская ПРО обеспечивает лишь минимальную защиту против гиперзвукового оружия, продвинутых крылатых ракет и массированных ударов баллистическими ракетами, пояснил Берковиц.
По его словам, в такой ситуации создание обещанной Дональдом Трампом системы "Золотой купол" отвечает жизненно важным интересам страны. Глава Белого дома отмечал, что она будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
Как подчеркивал глава МИД России Сергей Лавров, этот проект несет значительную угрозу для стратегической стабильности.
