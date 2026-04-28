Патрушев провел переговоры с командующим ВМС Египта

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в рамках рабочего визита в Египет провел переговоры с командующим военно-морскими силами страны Махмудом Фаузи, в числе прочего обсуждалась организация военно-морских штабных переговоров для обмена опытом по различным направлениям военно-морской деятельности, сообщила пресс-служба Морколлегии.

Патрушев посетил главную военно-морскую базу Египта Александрии , где встретился с офицерами базы ВМС Египта "Рас-эль-Тин", а также провел переговоры с Фаузи.

"Отдельное внимание на встрече уделено развитию сотрудничества в области военно-морского образования и подготовки специалистов для ВМС Египта, а также организации проведения военно-морских штабных переговоров для обмена опытом по различным направлениям военно-морской деятельности", - говорится в сообщении.

Патрушев отметил, что сотрудничество флотов России и Египта имеет богатую историю.

"В трудные для Египта годы советский ВМФ находился у берегов вашей страны как друг и союзник. Египетские моряки получали новейшие образцы нашего морского вооружения, и именно они первыми в мире применили в боевых условиях противокорабельную ракету, открыв новую страницу в истории морских сражений", - напомнил Патрушев.

Сегодня египетский флот достойно продолжает путь предыдущих поколений, надежно защищая интересы своего народа, подчеркнул помощник президента РФ. Роль военно-морских сил особенно важна, поскольку в нынешней геополитической обстановке вызовы и угрозы на морских направлениях только возрастают, и любое суверенное государство обязано иметь сильный флот, который соответствует всем концептуальным и техническим требованиям времени, добавил Патрушев.

"У нас есть большие перспективы в военно-технической сфере, а российские и египетские моряки хорошо сработались друг с другом в ходе целого ряда совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки", - отметил он.