Минобороны рассказало о формате парада в честь Дня Победы
23:17 28.04.2026 (обновлено: 00:00 29.04.2026)
Минобороны рассказало о формате парада в честь Дня Победы

Военный парад состоится 9 мая на Красной площади

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Колонна военной техники не примет участие в параде Победы 9 мая.
  • В составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов войск.
  • В авиационной части пролетят самолеты пилотажных групп.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Колонна военной техники не примет участие в параде Победы 9 мая в Москве, сообщило Минобороны.
"Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участие в военном параде не будут", — говорится в публикации.

В составе пешей колонны пройдут военнослужащие из вузов всех видов и отдельных родов войск. Во время трансляции покажут работу бойцов в зоне спецоперации, в том числе в составе расчетов на пунктах управления РВСН, ВКС и на кораблях ВМФ.

В авиационной части над Красной площадью пролетят самолеты пилотажных групп, а Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.
