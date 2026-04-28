Россия примет меры для защиты своих граждан в ПМР, заявил посол в Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
КИШИНЕВ, 28 апр — РИА Новости. Россия примет все доступные меры для защиты своих граждан и военнослужащих Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье в случае возникновения угроз, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров, отвечая на вопрос РИА Новости.
"В случае возникновения угроз нашим гражданам и ОГРВ мы примем все доступные меры для их защиты в соответствии с Конституцией", - сказал Озеров.
Дипломат прокомментировал действия Кишинева по внесению командования ОГРВ в списки персон нон грата и усиление экономического давления на регион, которое он охарактеризовал как "курс на форсированную румынизацию". Озеров напомнил о предупреждениях руководства Минобороны РФ относительно рисков военной эскалации.
"Любые попытки, конечно, решить приднестровский вопрос силой — они совершенно очевидно спровоцируют негативные последствия для Молдавии. И ответственность - она ляжет вся на руководство республики", - добавил Озеров.
Посол также подчеркнул, что российское терпение не следует путать с отсутствием готовности к действиям. "Да, русский народ терпелив... Но терпение - это не безответственность. Терпение в опасности не безответственность. И, мне кажется, надо серьезно думать здесь. Речь не идет - никто здесь - постоянно стоит нечто подобное сказать, тут же, значит, пресса тут взрывается: "Мы снова слышим угрозы от российского посла". Не слышите вы угроз от российского посла. Мы говорим о необходимости придерживаться тех норм и международных соглашений, которые являются результатом длительного дипломатического процесса", - отметил Озеров.
ОГРВ находится в Приднестровье для выполнения миротворческой миссии и охраны складов боеприпасов в Колбасне. В регионе проживает около 220 тысяч граждан Российской Федерации.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.