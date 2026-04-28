Молдавия не выйдет из СНГ, сохранив права участника, заявил посол России

Несмотря на демонтаж отношений со странами СНГ, часть местных экспортеров и импортеров Молдавии продолжает ориентироваться на постсоветское пространство.

КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия не может выйти из СНГ, сохранив права страны-участника.

Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ . Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что республика рассчитывает остаться в зоне свободной торговли СНГ и сохранить часть экономических соглашений с сотрудничеством. На сегодняшний день Молдавия денонсировала 76 из 283 соглашений с СНГ, в процессе денонсации находятся еще 60.

"Будет определен перечень документов, в которых страна может остаться. Это будут решать страны, члены СНГ. СНГ - это не благотворительность. Это корпус взаимных обязательств, нельзя отказаться от обязательств и оставить себе права", - заявил Озеров журналистам.

Он пояснил, что в случае с Молдавией речь идет о двухстах договорах и еще шестистах решениях высших уставных органов сотрудничества. Посол подчеркнул, что договор о зоне свободной торговли тоже прекратить свое действие.