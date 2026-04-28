Молдавия не выйдет из СНГ, сохранив права участника, заявил посол России
13:07 28.04.2026 (обновлено: 13:09 28.04.2026)
Молдавия не выйдет из СНГ, сохранив права участника, заявил посол России

28.04.2026
Молдавия. Архивное фото
  • Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия не может выйти из СНГ, сохранив права страны-участника.
  • Молдавия денонсировала 76 из 283 соглашений с СНГ, еще 60 находятся в процессе денонсации.
  • Несмотря на демонтаж отношений со странами СНГ, часть местных экспортеров и импортеров Молдавии продолжает ориентироваться на постсоветское пространство.
КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что Молдавия не может выйти из СНГ, сохранив права страны-участника.
Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что республика рассчитывает остаться в зоне свободной торговли СНГ и сохранить часть экономических соглашений с сотрудничеством. На сегодняшний день Молдавия денонсировала 76 из 283 соглашений с СНГ, в процессе денонсации находятся еще 60.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Россия обеспокоена ухудшением уровня экономики Молдавии, заявил посол
Вчера, 13:03
"Будет определен перечень документов, в которых страна может остаться. Это будут решать страны, члены СНГ. СНГ - это не благотворительность. Это корпус взаимных обязательств, нельзя отказаться от обязательств и оставить себе права", - заявил Озеров журналистам.
Он пояснил, что в случае с Молдавией речь идет о двухстах договорах и еще шестистах решениях высших уставных органов сотрудничества. Посол подчеркнул, что договор о зоне свободной торговли тоже прекратить свое действие.
"Несмотря на этот целенаправленный демонтаж отношений со странами СНГ, часть местных экспортеров и импортеров продолжает ориентироваться на постсоветское пространство. Традиционные рынки СНГ остаются важными для отдельных категорий продукции, прежде всего агропродовольствия", - добавил Озеров.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Эксперт: нынешний флаг Молдавии исторически не имеет к ней отношения
27 апреля, 19:47
 
