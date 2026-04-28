Россия обеспокоена ухудшением уровня экономики Молдавии, заявил посол

КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Россия обеспокоена состоянием экономики Молдавии, которое ухудшилось после сближения с Евросоюзом, заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров.
"Нас тревожит то, что происходит в Молдавии. Посмотрите на экономику, госдолг составляет 88,2 миллиарда долларов, вроде немного, всего 36% ВВП, но увеличение его идет очень быстрыми темпами. Европейские партнеры, конечно, могут говорить, что все хорошо, но статистика совсем другая, треть населения живет в абсолютной бедности. Это все результат движения в сторону Европы?" - заявил Озеров журналистам.
Он отметил, что экспорт из Молдавии в ЕС остался на том же уровне, никакого улучшения не произошло.
"Идет деградация экспортной структуры, сбыт на внешние рынки сельхозсырья вдвое превысил экспорт переработанной продукции. Очень тревожные цифры. Это серьезные цифры, которые свидетельствуют, что состояние экономики катастрофически ухудшаются", - подчеркнул дипломат.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
