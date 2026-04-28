Россия обеспокоена ухудшением уровня экономики Молдавии, заявил посол

КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Россия обеспокоена состоянием экономики Молдавии, которое ухудшилось после сближения с Евросоюзом, заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров.

"Идет деградация экспортной структуры, сбыт на внешние рынки сельхозсырья вдвое превысил экспорт переработанной продукции. Очень тревожные цифры. Это серьезные цифры, которые свидетельствуют, что состояние экономики катастрофически ухудшаются", - подчеркнул дипломат.