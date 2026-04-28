Опрос показал, как планируют отдых россияне, столкнувшиеся с выгоранием
08:36 28.04.2026 (обновлено: 09:11 28.04.2026)
Опрос показал, как планируют отдых россияне, столкнувшиеся с выгоранием

  • Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать.
  • 92% опрошенных постоянно или периодически сталкиваются с выгоранием или хронической усталостью на работе.
  • Больше всего при подготовке к поездке утомляют выбор жилья и чтение отзывов, поиск билетов, стыковка рейсов и составление маршрута.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Порядка 75% россиян в состоянии выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать, при этом большинство из них согласны на доплату, если разница в цене будет небольшая, рассказали РИА Новости в сервисе онлайн-бронирования экскурсий и авторских туров Tripster.
"Интересно, что 75% россиян в период выгорания готовы доплатить за отпуск, в котором не нужно ничего планировать: 62% согласны на дополнительные расходы, если разница в цене будет небольшой, еще 13% отметили, что отпуск, в котором не нужно принимать решения, им важнее экономии", - выяснили в Tripster на основе данных опроса 1000 человек.
По данным аналитиков, ради комфортного отдыха без принятия решений туристы согласны пересмотреть свои привычки, в том числе отказаться от ужинов в дорогих ресторанах, шопинга и сувениров и отелей высокой категории.
Аналитики подчеркивают, что 27% готовы доверить планирование отдыха туроператорам, друзьям или семье – 26%, в то время как экспертам и гидам – 24%. "При этом только 7% согласны передать эту задачу искусственному интеллекту", - заметили там.
В сервисе выяснили, что 92% опрошенных постоянно или периодически сталкиваются с выгоранием или хронической усталостью на работе. При этом почти треть из них хотя бы раз откладывали или отменяли путешествие из-за отсутствия ресурса на его планирование.
Так, среди тех, кто столкнулся с выгоранием, чаще отказываются от активного отдыха в пользу более спокойного.
Выяснилось также, что больше всего при подготовке к поездке утомляют выбор жилья и чтение отзывов, поиск билетов, стыковка рейсов и составление маршрута.
