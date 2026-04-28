В Мьянме освободили россиянку из мошеннического кол-центра - РИА Новости, 28.04.2026
09:04 28.04.2026 (обновлено: 10:19 28.04.2026)
В Мьянме освободили россиянку из мошеннического кол-центра

Посольство: в Мьянме освободили россиянку из мошеннического кол-центра

ДЖАКАРТА, 28 апр — РИА Новости. В Мьянме освободили россиянку из мошеннического кол-центра, сообщила дипмиссия в Янгоне.
"По итогам совместной работы сотрудников посольства в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур 20 апреля была освобождена гражданка России, ставшая жертвой интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая", — написали дипломаты в Telegram-канале.
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Россиянам, освобожденным из колл-центров в Мьянме, не грозит суд
18 февраля, 03:11
По их данным, в начале апреля россиянка прибыла в Янгон для трудоустройства. Затем неизвестные вывезли ее в приграничный с Таиландом район Мьявади. Там женщине предложили работу в одном из мошеннических кол-центров, она отказалась и обратилась в МВД России. Вскоре началась операция по ее вызволению.
В странах Юго-Восточной Азии действует транснациональная сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, обещая им работу, как правило, в Таиланде. После "онлайн-собеседования" этих людей приглашают в Бангкок, а затем нелегально вывозят в Мьянму, где на приграничной территории расположены центры онлайн-мошенничества. Там узников используют в качестве рабов, заставляя вымогать деньги по интернету, подвергают пыткам и избиениям, а за неподчинение могут убить.
С начала года из мошеннических кол-центров в Мьянме освободили уже несколько россиян.
Судебная система США - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Суд постановил освободить россиянку, задержанную у военной базы в США
3 апреля, 15:57
 
