ДЖАКАРТА, 28 апр — РИА Новости. В Мьянме освободили россиянку из мошеннического кол-центра, сообщила дипмиссия в Янгоне.
"По итогам совместной работы сотрудников посольства в Мьянме, представителя МВД России во Вьетнаме (с аккредитацией в Мьянме и Лаосе), а также мьянманских силовых структур 20 апреля была освобождена гражданка России, ставшая жертвой интернет-мошенников, действующих в странах Индокитая", — написали дипломаты в Telegram-канале.
По их данным, в начале апреля россиянка прибыла в Янгон для трудоустройства. Затем неизвестные вывезли ее в приграничный с Таиландом район Мьявади. Там женщине предложили работу в одном из мошеннических кол-центров, она отказалась и обратилась в МВД России. Вскоре началась операция по ее вызволению.
В странах Юго-Восточной Азии действует транснациональная сеть, которая вербует иностранцев, в том числе россиян, обещая им работу, как правило, в Таиланде. После "онлайн-собеседования" этих людей приглашают в Бангкок, а затем нелегально вывозят в Мьянму, где на приграничной территории расположены центры онлайн-мошенничества. Там узников используют в качестве рабов, заставляя вымогать деньги по интернету, подвергают пыткам и избиениям, а за неподчинение могут убить.
С начала года из мошеннических кол-центров в Мьянме освободили уже несколько россиян.