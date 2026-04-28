Борьба с группировками в Мали будет продолжаться, заявил президент - РИА Новости, 28.04.2026
23:35 28.04.2026
Борьба с группировками в Мали будет продолжаться, заявил президент

ORTM: борьба с группировками в Мали будет продолжаться до их нейтрализации

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Мали заявил, что борьба с вооруженными группировками будет продолжаться.
  • Операции будут проводиться до полной нейтрализации боевиков и восстановления безопасности на всей территории страны.
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Президент Мали заявил в ходе пресс-конференции во вторник, что борьба с вооруженными группировками, совершившими скоординированную атаку на малийские города в субботу, будет продолжаться вплоть до полной нейтрализации боевиков, следует из трансляции телеканала ORTM.
"Мои дорогие сограждане, сейчас как никогда нужно проявить доверие к нашим вооруженным силам и силам безопасности, задействованным в полномасштабной борьбе с терроризмом. Операции будут продолжаться вплоть до полной нейтрализации вооруженных группировок, принявших участие в нападениях, и до прочного восстановления безопасности на всей территории страны", - сказал президент.
