Рейтинг@Mail.ru
Солнцев рассказал об открытии модульной поликлиники в оренбургском Орске
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:04 28.04.2026
Солнцев рассказал об открытии модульной поликлиники в оренбургском Орске

В Орске открылась новая модульная поликлиника для 18 тысяч человек

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
28.04.2026
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Евгений Солнцев
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УФА, 28 апр – РИА Новости. Новая модульная поликлиника открылась в Орске, где будут обслуживаться порядка 18 тысяч горожан, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
"В День работника скорой медицинской помощи в Орске открылась новая модульная поликлиника. Старт работе учреждения дали вместе с главным онкологом Минздрава России, академиком Андреем Каприным. Доктор в Оренбуржье с рабочей поездкой", - написал Солнцев в "Макс".
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
Губернатор: 19 объектов водо- и теплоснабжения обновят в Оренбуржье
25 апреля, 16:25
По его словам, здание поликлиники, площадью больше 800 квадратных метров, построили в рекордные сроки. Учреждение будет обслуживать порядка 18 тысяч человек.
"Чтобы закрыть потребность в узких специалистах, ввели широкий кадровый состав врачей. Прием будут вести окулист, уролог, проктолог, невролог, отоларинголог, онколог и дерматолог. Предусмотрены в поликлинике и диагностические кабинеты. После открытия старое здание больницы перейдет хирургическому стационару", - отметил губернатор, добавив, что возможности местной хирургии заметно расширятся, а обслуживание жителей города станет еще качественнее.
Поликлиники, ФАПы и амбулатории, по мнению Солнцева, должны работать как часы, и там нужно обеспечить условия, чтобы люди могли получить необходимую медицинскую помощь. Это в том числе задачи национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Губернатор рассказал и о посещении вместе с Каприным орского онкологического диспансера.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
Солнцев: кадровый центр "Работа молодежи России" открылся в Оренбуржье
23 апреля, 17:02
"Это высокотехнологичный центр с передовым оборудованием. Сегодня упор у докторов на раннее выявление онкологии. Инструментов для этого несколько. Например, благодаря региональному проекту "Поезд здоровья", который был реализован в рамках народной программы и успешно прижился в Оренбуржье", - поделился Солнцев.
По его данным, за прошлый год было обследовано более 23 тысяч жителей области, подозрения на злокачественные образования обнаружили у 137 человек. Глава региона уточнил, что такой инструмент позволил вовремя назначить лечение людям, и теперь требуется усилить работу в этом направлении.
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Мантуров оценил темпы развития промышленности Оренбуржья, сообщил Солнцев
18 апреля, 07:07
 
Оренбургская областьОрскОренбургская областьРоссияЕвгений СолнцевАндрей Каприн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала