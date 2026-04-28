Солнцев рассказал об открытии модульной поликлиники в оренбургском Орске

УФА, 28 апр – РИА Новости. Новая модульная поликлиника открылась в Орске, где будут обслуживаться порядка 18 тысяч горожан, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

"В День работника скорой медицинской помощи в Орске открылась новая модульная поликлиника. Старт работе учреждения дали вместе с главным онкологом Минздрава России, академиком Андреем Каприным. Доктор в Оренбуржье с рабочей поездкой", - написал Солнцев в "Макс".

По его словам, здание поликлиники, площадью больше 800 квадратных метров, построили в рекордные сроки. Учреждение будет обслуживать порядка 18 тысяч человек.

"Чтобы закрыть потребность в узких специалистах, ввели широкий кадровый состав врачей. Прием будут вести окулист, уролог, проктолог, невролог, отоларинголог, онколог и дерматолог. Предусмотрены в поликлинике и диагностические кабинеты. После открытия старое здание больницы перейдет хирургическому стационару", - отметил губернатор, добавив, что возможности местной хирургии заметно расширятся, а обслуживание жителей города станет еще качественнее.

Поликлиники, ФАПы и амбулатории, по мнению Солнцева, должны работать как часы, и там нужно обеспечить условия, чтобы люди могли получить необходимую медицинскую помощь. Это в том числе задачи национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Губернатор рассказал и о посещении вместе с Каприным орского онкологического диспансера.

"Это высокотехнологичный центр с передовым оборудованием. Сегодня упор у докторов на раннее выявление онкологии. Инструментов для этого несколько. Например, благодаря региональному проекту "Поезд здоровья", который был реализован в рамках народной программы и успешно прижился в Оренбуржье", - поделился Солнцев.