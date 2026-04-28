18:14 28.04.2026
Эксперты предрекли гонку предложения нефти после выхода ОАЭ из ОПЕК+

Мужчина у штаб-квартиры Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выход ОАЭ из ОПЕК+ может запустить гонку предложения нефти на мировом рынке.
  • По мнению независимого эксперта по энергетике Кирилла Родионова, после завершения конфликта страны будут наращивать нефтедобычу, что приведет к снижению цен на нефть.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ может запустить гонку предложения нефти на мировом рынке после открытия Ормузского пролива, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.
ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+, сообщило во вторник эмиратское информационное госагентство WAM. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерении ОАЭ, решение может быть вызвано экономическим положением страны из-за событий на Ближнем Востоке.
"Когда завершится конфликт, все будут наращивать нефтедобычу. И впереди нас ждет гонка предложения. Ситуация, при которой страны будут наращивать нефтедобычу с тем, чтобы компенсировать финансовые потери, это будет приводить к снижению цен на нефть, стабилизации цен на сравнительно низких уровнях, сначала на уровне менее чем 70 долларов за баррель, затем менее чем 60 долларов за баррель", - прокомментировал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
ОАЭ обеспечивают порядка 4% мировой добычи нефти, обладают обширными запасами. Выход страны из ОПЕК - это возможность не соблюдать установленные организацией квоты, то есть возможность нарастить добычу, однако в краткосрочной перспективе это вряд ли возможно из-за продолжающейся блокировки Ормузского пролива, отметила научный сотрудник лаборатории отраслевых рынков и инфраструктуры Института Гайдара Анастасия Левченко.
ЭкономикаОАЭОрмузский проливБлижний ВостокОПЕКИнститут Гайдара
 
 
