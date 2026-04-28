СМИ рассказали о последствиях выхода ОАЭ из ОПЕК
16:00 28.04.2026 (обновлено: 23:03 28.04.2026)
СМИ рассказали о последствиях выхода ОАЭ из ОПЕК

WAM: выход ОАЭ из ОПЕК повысит гибкость реагирования на динамику рынка

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.
  • По сообщению эмиратского информационного агентства WAM, это решение направлено на повышение гибкости реагирования на динамику рынка.
ДУБАЙ (ОАЭ), 28 апр — РИА Новости. Решение о выходе ОАЭ из ОПЕК повысит гибкость реагирования на динамику рынка, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Это решение подтверждает эволюцию отраслевой политики, направленную на повышение гибкости в реагировании на динамику рынка и одновременно на продолжение внесения вклада в обеспечение стабильности рынка продуманным и ответственным образом", — говорится в релизе агентства.
Ранее агентство информировало о выходе ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года.
"ОАЭ являются одним из наиболее конкурентоспособных производителей нефти в мире с точки зрения стоимости, а также одним из наиболее низких по выбросу углеводородов", — отмечает агентство.
