СМИ рассказали о последствиях выхода ОАЭ из ОПЕК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая.
- По сообщению эмиратского информационного агентства WAM, это решение направлено на повышение гибкости реагирования на динамику рынка.
ДУБАЙ (ОАЭ), 28 апр — РИА Новости. Решение о выходе ОАЭ из ОПЕК повысит гибкость реагирования на динамику рынка, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
"Это решение подтверждает эволюцию отраслевой политики, направленную на повышение гибкости в реагировании на динамику рынка и одновременно на продолжение внесения вклада в обеспечение стабильности рынка продуманным и ответственным образом", — говорится в релизе агентства.
"ОАЭ являются одним из наиболее конкурентоспособных производителей нефти в мире с точки зрения стоимости, а также одним из наиболее низких по выбросу углеводородов", — отмечает агентство.