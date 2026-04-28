В Калужской области при пожаре в многоэтажке погибли три человека
10:38 28.04.2026
В Калужской области при пожаре в многоэтажке погибли три человека

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Обнинске Калужской области при пожаре в многоэтажном доме погибли три человека, трое госпитализированы.
  • Прокуратура начала проверку по факту гибели людей.
ЯРОСЛАВЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Три человека погибли, трое госпитализированы после пожара в многоэтажном доме в Обнинске Калужской области, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, пожар возник в двухкомнатной квартире на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома на улице Королева в Обнинске. В результате пожара уничтожена внутренняя отделка и имущество квартиры по всей площади – 40 квадратных метров, а также сильно повреждена соседняя квартира той же площади.
"На пожаре погибла гражданка 1984 года рождения. Были госпитализированы пять человек. Из них гражданин 1979 года рождения и гражданка 2009 года рождения скончались в больнице", - сказали в МЧС.
В ведомстве отметили, что пожарные с применением спасательных устройств спасли11 человек, в том числе двоих детей.
Прокуратура Калужской области проинформировала, что по факту гибели трех человек на пожаре начата проверка. В ведомстве уточняют, что погибли двое взрослых и ребенок.
ПроисшествияОбнинскКалужская областьКоролевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
