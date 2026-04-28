ФСБ раскрыла подробности обмена на белорусско-польской границе

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Двое россиян, возвращенных на родину, были обменены на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ РФ.
"Двадцать восьмого апреля 2026 года в результате прошедшего на белорусско-польском участке границы обмена на Родину возвращены двое граждан нашей страны - российский ученый Александр Бутягин и супруга российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике, ранее незаконно удерживаемые в недружественных России государствах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российские граждане были обменены на двух офицеров молдавской спецслужбы, представлявшихся гражданами Молдавии, завербованными сотрудником молдавской разведки. Уточняется, что они прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные установочные данные, для проведения разведывательных мероприятий.
