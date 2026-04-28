МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ стратегическим - РИА Новости, 28.04.2026
20:18 28.04.2026
МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ стратегическим

Аль-Хамели назвала решение ОАЭ выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ стратегическим

© РИА Новости / Кирилл Зыков — Флаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД ОАЭ назвал решение выйти из ОПЕК и ОПЕК+ стратегическим.
  • Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД Афра аль-Хамели заявила, что выход ОАЭ из ОПЕК направлен на повышение гибкости в использовании энергетических мощностей и укрепление национального развития.
ДОХА, 28 апр - РИА Новости. Решение ОАЭ выйти из ОПЕК и альянса ОПЕК+ является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.
"Выход ОАЭ из ОПЕК - это суверенный, стратегический выбор, основанный на их долгосрочном экономическом видении. Это целенаправленный шаг по повышению гибкости в использовании энергетических мощностей, укреплению национального развития, повышению доверия к рынку и поддержке глобальной энергетической стабильности", - написала она в социальной сети Х.
Как отметила аль-Хамели, этот шаг представляет собой "эволюцию в том, как ОАЭ взаимодействуют с международными энергетическими рынками с учетом продвижения ответственной стратегической независимости при сохранении статуса надежного партнера".
Ранее власти ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая спустя более полувека членства в организации стран-экспортеров нефти.
