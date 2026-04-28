15:26 28.04.2026 (обновлено: 17:14 28.04.2026)
ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+

ОАЭ выйдут из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ 1 мая.
  • Эмираты планируют постепенно увеличивать добычу нефти.
  • Как рассказал источник, решение Абу-Даби застало организацию стран-экспортеров врасплох.
ДУБАЙ, 28 апр — РИА Новости. ОАЭ выходят из ОПЕК и ОПЕК+, передает госагентство WAM.
"Объединенные Арабские Эмираты сегодня объявили о своем решении выйти из Организации стран — экспортеров нефти и ОПЕК+, которое вступит в силу с 1 мая", — говорится в сообщении.

Как пишет WAM, ОАЭ пошли на это после пересмотра производственной политики. Страна планирует постепенно увеличивать добычу нефти, но подойдет к этому ответственно. Как рассказал РИА Новости источник в ОПЕК, решение Эмиратов застало ее участников врасплох.
Согласно данным из доклада организации, в марте Абу-Даби снизил добычу сырья почти вдвое — с 3,419 до 1,892 миллиона баррелей в сутки. К этому привела эскалация конфликта на Ближнем Востоке.
ОПЕК — объединение стран-экспортеров, созданное в 1960 году. Оно контролирует квоты добычи, чтобы влиять на мировые цены на нефть. Помимо ОАЭ, в организацию входят Алжир, Экваториальная Гвинея, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Республика Конго, Саудовская Аравия и Венесуэла.
В расширенном формате ОПЕК+ с ними сотрудничают Россия, Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Бразилия, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Южный Судан и Судан. Они принимают участие в совместных инициативах, включая сокращение поставок. Все вместе эти страны производят около половины нефти в мире.
