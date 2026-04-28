19:15 28.04.2026 (обновлено: 20:57 28.04.2026)
В Госдуме оценили влияние ударов по НПЗ на российскую экспортную выручку

  • Игорь Ананских, первый зампред комитета Госдумы по энергетике, считает, что удары ВСУ по НПЗ не повлияют глобально на российскую экспортную выручку.
  • Ананских отметил, что у России достаточно много НПЗ и возможностей для экспорта, и повреждения могут быть восстановлены.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Удары ВСУ по НПЗ глобально не повлияют на российскую экспортную выручку, считает первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Киев нанес удар по нефтехранилищам в Туапсе, нефть из которых предназначалась для экспорта. Он подчеркнул, что такими действиями Киев "и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках".
"Они (Киев - ред.) не смотрят на последствия, им важно, чтобы мы сократили продажу, экспорт нефти и нефтепродуктов. При этом глобально они не могут повлиять на российскую экспортную выручку. Это все ремонтируется, восстанавливается. Понятно, на это уйдет промежуток времени. Но в любом случае, у нас достаточно много НПЗ и возможностей для экспорта", - сказал Ананских в беседе с "Лентой.ру".
