Генпрокуратура признала деятельность украинской НПО нежелательной в России
16:38 28.04.2026
Генпрокуратура признала деятельность украинской НПО нежелательной в России

ГП признала деятельность НПО "Медiйна iнiцiатива за права людини" нежелательной

© РИА Новости / Максим Блинов | Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность украинской НПО "Медiйна iнiцiатива за права людини", последователи которой участвуют в мероприятиях антироссийской направленности и распространяют фейки о ВС РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность неправительственной организации "Медiйна iнiцiатива за права людини". Основные усилия ее сотрудников направлены на проведение так называемых расследований в контексте специальной военной операции, для чего они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательств", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, как рассказали в ГП РФ, к своим заслугам представители движения причисляют организацию международной конференции "Крым Глобал: Понимание Украины через Юг", целью которой было распространение информации якобы об "оккупации полуострова, нарушении прав человека и политических преследованиях".
Также последователи организации причисляют к заслугам запуск кампании Release Hostages в поддержку якобы незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц, учреждение на Украине института военного омбудсмена и назначение на эту должность своего сооснователя и бывшего руководителя, отметили в надзорном органе.
"Организация активно взаимодействует с МИД Украины, организациями Amnesty International Ltd и Human Rights Watch, Inc. (деятельность двух последних признана нежелательной). Функционеры регулярно принимают участие в мероприятиях антироссийской направленности, распространяют в сети интернет недостоверную и дискредитирующую РФ информацию", - заключили в Генпрокуратуре.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Деятельность американского университета признали нежелательной в России
31 марта, 12:45
 
