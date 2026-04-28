Генпрокуратура признала деятельность украинской НПО нежелательной в России

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Генпрокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность украинской НПО "Медiйна iнiцiатива за права людини", последователи которой участвуют в мероприятиях антироссийской направленности и распространяют фейки о ВС РФ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательной на территории нашей страны деятельность неправительственной организации "Медiйна iнiцiатива за права людини". Основные усилия ее сотрудников направлены на проведение так называемых расследований в контексте специальной военной операции, для чего они якобы регулярно посещают зону боевых действий для сбора доказательств", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, как рассказали в ГП РФ, к своим заслугам представители движения причисляют организацию международной конференции "Крым Глобал: Понимание Украины через Юг", целью которой было распространение информации якобы об "оккупации полуострова, нарушении прав человека и политических преследованиях".
Также последователи организации причисляют к заслугам запуск кампании Release Hostages в поддержку якобы незаконно удерживаемых украинских гражданских лиц, учреждение на Украине института военного омбудсмена и назначение на эту должность своего сооснователя и бывшего руководителя, отметили в надзорном органе.
"Организация активно взаимодействует с МИД Украины, организациями Amnesty International Ltd и Human Rights Watch, Inc. (деятельность двух последних признана нежелательной). Функционеры регулярно принимают участие в мероприятиях антироссийской направленности, распространяют в сети интернет недостоверную и дискредитирующую РФ информацию", - заключили в Генпрокуратуре.