Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:51 28.04.2026 (обновлено: 13:52 28.04.2026)
В Москве в хостеле на Сколковском шоссе выявили 15 нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В хостеле на Сколковском шоссе в Москве выявили 15 нелегальных мигрантов.
  • Столичные следователи расследуют дело об организации незаконной миграции.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители в ходе обыска в хостеле на Сколковском шоссе в Москве выявили 15 нелегальных мигрантов, сообщает СК РФ на платформе "Макс".
Отмечается, что столичные следователи расследуют дело об организации незаконной миграции. Правоохранители получили информацию о нарушении миграционного законодательства в хостеле на Сколковском шоссе, там совместно с полицией и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии был проведен обыск.
«
"В ходе обыска было проверено 475 иностранных граждан, среди которых выявлено 15 лиц, находящихся на территории страны с нарушениями миграционного законодательства. В отношении них составлены административные материалы, решается вопрос об их выдворении за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, у индивидуального предпринимателя выявлены признаки административных правонарушений в виде незаконного привлечения иностранцев к труду.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)ОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала