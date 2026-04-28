В Москве в хостеле на Сколковском шоссе выявили 15 нелегальных мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В хостеле на Сколковском шоссе в Москве выявили 15 нелегальных мигрантов.
- Столичные следователи расследуют дело об организации незаконной миграции.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Правоохранители в ходе обыска в хостеле на Сколковском шоссе в Москве выявили 15 нелегальных мигрантов, сообщает СК РФ на платформе "Макс".
Отмечается, что столичные следователи расследуют дело об организации незаконной миграции. Правоохранители получили информацию о нарушении миграционного законодательства в хостеле на Сколковском шоссе, там совместно с полицией и при силовой поддержке ОМОН Росгвардии был проведен обыск.
"В ходе обыска было проверено 475 иностранных граждан, среди которых выявлено 15 лиц, находящихся на территории страны с нарушениями миграционного законодательства. В отношении них составлены административные материалы, решается вопрос об их выдворении за пределы Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Кроме того, у индивидуального предпринимателя выявлены признаки административных правонарушений в виде незаконного привлечения иностранцев к труду.