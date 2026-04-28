Экс-адмирал НАТО отверг возможность исключения Испании из альянса - РИА Новости, 28.04.2026
19:08 28.04.2026 (обновлено: 19:09 28.04.2026)
Экс-адмирал НАТО отверг возможность исключения Испании из альянса

Бауэр: в НАТО нету механизмов для исключения Испании из альянса

© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез | Флаги Испании
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что невозможно исключить Испанию из альянса за отказ помочь США в операции против Ирана.
  • Бауэр подчеркнул, что у НАТО нет механизма для исключения Испании и для такого решения необходимо согласие всех стран, включая Мадрид.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что невозможно исключить Испанию из альянса за отказ помочь США в операции против Ирана.
Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Пентагоне, упомянувший некое внутриведомственное электронное письмо, что США рассматривают приостановку членства Испании в альянсе и пересмотр своей позиции по претензиям Великобритании в отношении Фолклендских островов в качестве наказания за их отказ помочь в операции против Ирана.
"Невозможно сказать Испании: "Вам придется выйти из НАТО" - в альянсе нет механизма для этого. Чтобы принять такое решение, необходимо согласие всех стран, включая саму Испанию", - заявил Бауэр в интервью британской газете Times.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
В миреСШАИспанияРоб БауэрНАТОМинистерство обороны СШАДональд ТрампИранВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
