Швейцария планирует продлить участие в миссии НАТО в Косово

БЕЛГРАД, 28 апр – РИА Новости. Власти Швейцарии планируют продлить участие швейцарских военнослужащих в миссии под эгидой НАТО в Косово (KFOR), сообщил президент Швейцарии Ги Марпелен.
"Мы предложили нашему парламенту снова одобрить мандат швейцарским военным в составе KFOR, чтобы они еще три года участвовали в миссии", - сказал президент Швейцарии на совместной пресс-конференции с сербским лидером Александром Вучичем в ходе визита в Сербию.
МИД Сербии сообщил в октябре 2025 года, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
После этого в Косово и Метохию был введен контингент KFOR под эгидой НАТО, сейчас в составе контингента Североатлантического альянса в Косово около 4,5 тысячи военнослужащих из 29 государств.
