Пенсионерам рассказали, какой налог можно не платить

Краткий пересказ от РИА ИИ Пенсионеры в России освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида: квартира, дом, гараж.

Пенсионеры получают вычет по земельному налогу, который уменьшает облагаемую площадь участка на 600 квадратных метров.

Россияне, достигшие 70 лет, имеют право на компенсацию 50% от суммы взноса на капитальный ремонт, а после 80 лет могут быть полностью освобождены от этих расходов.

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пенсионеры в России имеют право на льготы и могут не платить налог на имущество, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии, кандидат экономических наук, доцент Екатерина Медякова.

"Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту каждого вида. То есть, если у пенсионера есть одна квартира, один дом и один гараж - налог по ним платить не нужно. А вот вторая квартира или второй гараж будут облагаться налогом в полном объеме", - сказала Медякова.

Она пояснила, что человек сам может выбрать, на какой объект будет распространена льгота. Если этого не сделать, налоговая автоматически применит льготу к самому дорогому объекту по кадастровой стоимости.

По словам Медяковой, с земельным налогом действует похожее правило. Пенсионеры получают вычет, который уменьшает облагаемую площадь участка на 600 квадратных метров. Так, если участок шесть соток или меньше, налог платить не нужно. Если участок больше, то налог начислят только на "лишнюю" площадь.

Медякова добавила, что транспортный налог регулируется регионами. Во многих из них пенсионерам дают льготы. Обычно это полное или частичное освобождение от налога на один автомобиль определенной мощности.

"Говоря о налоговых льготах, нельзя обойти стороной и жилищно-коммунальную сферу. Здесь государство также предусмотрело меры поддержки, они носят заявительный характер. Речь идет о компенсации взносов на капитальный ремонт", - отметила Медякова.