Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мать колумбийского наемника Давида Фернандо Наваррете Агирре обвинила украинскую сторону в торговле людьми.
- По ее словам, у сына изъяли документы и не позволили покинуть ряды ВСУ, несмотря на его желание вернуться в Колумбию.
- Семья наемника утверждает, что после прибытия на Украину завербованные наемники находились в тяжелых условиях и фактически удерживались насильно.
БОГОТА, 28 апр - РИА Новости. Мать ликвидированного на Украине колумбийского наемника Давида Фернандо Наваррете Агирре в интервью РИА Новости обвинила украинскую сторону в торговле людьми и заявила, что у ее сына изъяли документы и не позволили покинуть ряды ВСУ.
"Мой сын повредил колени, повредил руку, понял многое и взбунтовался. Он сказал, что хочет уйти со службы, что хочет вернуться в Колумбию. Но ему не позволили, потому что это торговля людьми - у него забрали документы, паспорт и удостоверение личности", - рассказала женщина.
По ее словам, Наваррете был завербован через социальные сети: ему пообещали крупное денежное вознаграждение, однако даже тест ДНК для идентификации его останков ей пришлось оплачивать самой - ни обещанных выплат, ни информации о его гибели Украина не предоставила.
Как рассказали собеседнице агентства сослуживцы ее сына, после прибытия на Украину завербованные наемники находились в тяжелых условиях: им не хватало еды, воды и элементарных бытовых удобств. В этих условиях боевиков фактически удерживали насильно и принуждали к прохождению "ненормального для них обучения".
По сведениям, которые удалось добыть семье ликвидированного наемника, он и большинство участников его группы были уничтожены в сентябре 2025 года в тренировочном лагере ВСУ.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
