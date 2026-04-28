Мать убитого наемника из Колумбии обвинила ВСУ в торговле людьми

БОГОТА, 28 апр - РИА Новости. Мать ликвидированного на Украине колумбийского наемника Давида Фернандо Наваррете Агирре в интервью РИА Новости обвинила украинскую сторону в торговле людьми и заявила, что у ее сына изъяли документы и не позволили покинуть ряды ВСУ.

Как рассказали собеседнице агентства сослуживцы ее сына, после прибытия на Украину завербованные наемники находились в тяжелых условиях: им не хватало еды, воды и элементарных бытовых удобств. В этих условиях боевиков фактически удерживали насильно и принуждали к прохождению "ненормального для них обучения".