Доктор Мясников предупредил россиян об опасной ошибке в майские праздники

- Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что неправильный режим питания и чрезмерное употребление алкоголя на майские праздники могут нанести серьезный вред ЖКТ.
- Большое количество жирного мяса в сочетании с алкоголем наносит удар по микробиому.
- Неправильное питание в период майских праздников может быть настолько вредным для микроорганизмов в кишечнике, что последствия будут ощущаться еще три или четыре недели.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Неправильный режим питания и чрезмерное употребление алкоголя на майские праздники могут нанести серьезный вред ЖКТ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Что вредит нашему микробиому? <…> Большое количество мяса, часто жирного мяса, вместе с алкоголем — определенный удар по микробиому. У вас может быть нарушение стула только потому, что микробиом на вас обиделся. И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке", — предупредил доктор.
Как отметил Мясников, неправильное питание в период майских праздников может оказаться настолько вредным для микроорганизмов, живущих в кишечнике, что последствия будут ощущаться еще "три или четыре недели".
Ранее в апреле Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" предупредил россиян о смертельной опасности употребления большого количества пива. По словам специалиста, в составе этого вида алкоголя отсутствует натрий, который способен задерживать жидкость в организме, из-за чего можно выпить слишком