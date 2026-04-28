Доктор Мясников предупредил россиян об опасной ошибке в майские праздники
19:05 28.04.2026 (обновлено: 19:25 28.04.2026)
Доктор Мясников предупредил россиян об опасной ошибке в майские праздники

Мясников: тяжелая еда и алкоголь на майские праздники грозят расстройством ЖКТ

CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом Арбате
Александр Мясников - РИА Новости, 28.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Dmitry Rozhkov / Александр Мясников и Ольга Шестова на презентации книги "Пора лечиться правильно" в Московском доме книги на Новом Арбате
Александр Мясников. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что неправильный режим питания и чрезмерное употребление алкоголя на майские праздники могут нанести серьезный вред ЖКТ.
  • Большое количество жирного мяса в сочетании с алкоголем наносит удар по микробиому.
  • Неправильное питание в период майских праздников может быть настолько вредным для микроорганизмов в кишечнике, что последствия будут ощущаться еще три или четыре недели.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Неправильный режим питания и чрезмерное употребление алкоголя на майские праздники могут нанести серьезный вред ЖКТ, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
"Что вредит нашему микробиому? <…> Большое количество мяса, часто жирного мяса, вместе с алкоголем — определенный удар по микробиому. У вас может быть нарушение стула только потому, что микробиом на вас обиделся. И вы после праздников будете три или четыре недели сидеть на горшке", — предупредил доктор.
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Мясников предупредил россиян о смертельной опасности популярного напитка
4 апреля, 14:47
Как отметил Мясников, неправильное питание в период майских праздников может оказаться настолько вредным для микроорганизмов, живущих в кишечнике, что последствия будут ощущаться еще "три или четыре недели".
Ранее в апреле Мясников в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" предупредил россиян о смертельной опасности употребления большого количества пива. По словам специалиста, в составе этого вида алкоголя отсутствует натрий, который способен задерживать жидкость в организме, из-за чего можно выпить слишком
Женщина готовит шашлык на дачном участке - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
Россиянам рассказали, как продлить отдых на майские праздники
27 марта, 03:48
 
