ОМС теперь включает в себя диагностику атеросклероза, заявил Мурашко

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Риски раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний стало возможно выявить в рамках ОМС, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"С этого года мы включили диагностику в программу государственных гарантий по ранним формам атеросклероза, потому что существуют еще наследственные формы. Это сохранение жизни трудоспособного населения, в первую очередь мужчин, которые ранее получают ту или иную сосудистую катастрофу, сегодня это можно предотвратить", - сказал он.