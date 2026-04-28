Рейтинг@Mail.ru
ОМС теперь включает в себя диагностику атеросклероза, заявил Мурашко
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:52 28.04.2026
ОМС теперь включает в себя диагностику атеросклероза, заявил Мурашко

Мурашко: в рамках ОМС теперь можно выявить ранние симптомы атеросклероза

Врач за компьютером. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОМС теперь включает в себя диагностику атеросклероза.
  • Диагностика направлена на выявление рисков раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе наследственных форм атеросклероза.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Риски раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний стало возможно выявить в рамках ОМС, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"С этого года мы включили диагностику в программу государственных гарантий по ранним формам атеросклероза, потому что существуют еще наследственные формы. Это сохранение жизни трудоспособного населения, в первую очередь мужчин, которые ранее получают ту или иную сосудистую катастрофу, сегодня это можно предотвратить", - сказал он.
РоссияМихаил МурашкоЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала