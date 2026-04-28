В Москве из горящей новостройки спасли 12 человек - РИА Новости, 28.04.2026
11:54 28.04.2026 (обновлено: 12:37 28.04.2026)
В Москве из горящей новостройки спасли 12 человек, трое обратились к врачам

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПожар в строящемся ЖК СОУЛ в Москве
Пожар в строящемся ЖК СОУЛ в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве загорелось строящееся здание по адресу: проезд 2-й Амбулаторный, дом 14.
  • Пожарные спасли 12 человек.
  • Три человека обратились к медикам до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Три человека обратились к врачам после возгорания в строящемся здании в Москве, из горящей новостройки спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд 2-й Амбулаторный, дом 14. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание на 2 и 3 этажах строящегося здания", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что при помощи спасательных устройств пожарным удалось спасти 12 человек. "Три человека обратились к медикам до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - отмечается в сообщении.
"На месте наблюдается плотное задымление и высокая температура. Со слов администрации, в здании может находиться более 200 человек", - добавили в МЧС РФ.
Пожар на стройке ЖК Le Dome в центре Москвы. 17 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Москве загорелась пятиэтажная новостройка
17 ноября 2025, 13:07
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
