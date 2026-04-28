В Москве из горящей новостройки спасли 12 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве загорелось строящееся здание по адресу: проезд 2-й Амбулаторный, дом 14.
- Пожарные спасли 12 человек.
- Три человека обратились к медикам до прибытия пожарно-спасательных подразделений.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Три человека обратились к врачам после возгорания в строящемся здании в Москве, из горящей новостройки спасены 12 человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В главное управление МЧС по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: проезд 2-й Амбулаторный, дом 14. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание на 2 и 3 этажах строящегося здания", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что при помощи спасательных устройств пожарным удалось спасти 12 человек. "Три человека обратились к медикам до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - отмечается в сообщении.
17 ноября 2025, 13:07