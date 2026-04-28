В московском регионе выпало более ста процентов месячной нормы осадков

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 100% месячной нормы осадков выпало в московском регионе за последние сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Долгопрудном – 41 миллиметр, а это 110% от всей нормы апреля. По его словам, в Павловском Посаде выпало 29 миллиметров, Талдоме – 32 миллиметра, Дмитрове – 34 миллиметра, Клину – 35 миллиметров.
"А с учетом всех выпавших за текущий месяц дождей и снега, а также ожидаемых еще 6-7 миллиметров, то по итогам дня апрель станет переувлажненным более чем на 200%, чем положено по климатической норме", - добавил он.