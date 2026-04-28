07:26 28.04.2026 (обновлено: 09:51 28.04.2026)
Тишковец: в московском регионе выпало более ста процентов месячной нормы осадков

Снег в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В московском регионе за последние сутки выпало более 100% месячной нормы осадков.
  • Больше всего осадков в Подмосковье зафиксировано в Долгопрудном — 41 миллиметр, что составляет 110% от всей нормы апреля.
  • По итогам апреля месячная норма осадков может быть превышена более чем на 200%.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Более 100% месячной нормы осадков выпало в московском регионе за последние сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В результате обильных снегопадов за последние 24 часа на Москву, на опорную метеостанцию ВДНХ, обрушился 21 миллиметр осадков, или 56% нормы апреля, на Балчуге – 15 миллиметров, Тушино – 23 миллиметра, или 62% месячной нормы", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Долгопрудном – 41 миллиметр, а это 110% от всей нормы апреля. По его словам, в Павловском Посаде выпало 29 миллиметров, Талдоме – 32 миллиметра, Дмитрове – 34 миллиметра, Клину – 35 миллиметров.
"А с учетом всех выпавших за текущий месяц дождей и снега, а также ожидаемых еще 6-7 миллиметров, то по итогам дня апрель станет переувлажненным более чем на 200%, чем положено по климатической норме", - добавил он.
МоскваМосковская область (Подмосковье)ДолгопрудныйЕвгений ТишковецПогода
 
 
