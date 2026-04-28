В Москве в ближайшие дни прогнозируют гололедицу и "снежную кашу" - РИА Новости, 28.04.2026
06:19 28.04.2026
В Москве в ближайшие дни прогнозируют гололедицу и "снежную кашу"

Снег в Москве
Снег в Москве . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в ближайшие дни прогнозируют гололедицу и «снежную кашу» на дорогах.
  • Дневная температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная — до –2 градусов.
  • По мнению синоптика, снежный покров может увеличиться еще на пять сантиметров.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Гололедица и "снежная каша" на дорогах прогнозируются в ближайшие дни в столице, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
Ранее сообщалось, что из-за сильного снегопада в Москве высота снега достигла 12 сантиметров, что побило рекорд 55-летней давности.
"В ближайшие дни в столице прогнозируются гололедица и "снежная каша" на дорогах, так как снег быстро таять не будет. Несмотря на то, что до конца апреля днем температура будет от +2 до +7 градусов тепла, а ночная температура составит до -2 градусов", - объяснила синоптик.
По мнению синоптика, в ближайшее время снежный покров может прибавиться ещё на пять сантиметров за сегодняшний день и завтрашнюю ночь.
ОбществоМоскваЛюдмила ПаршинаГидрометцентр
 
 
