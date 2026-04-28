Посольство в Кишиневе возьмет на себя часть функций Русского дома

Краткий пересказ от РИА ИИ
КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что посольство постарается взять на себя часть функций Российского центра науки и культуры (РЦНК), который будет закрыт этим летом из-за решения властей Молдавии.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе. Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что РЦНК завершит работу в Кишиневе к началу июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"В мире востребовано российское образование и закрытие Русского дома ставит под вопрос образовательные программы. Надеемся, что часть функций на себя возьмет на себя посольство. По максимуму постараемся сохранить работу в сфере культуры", - заявил Озеров журналистам.
Он отметил, что работа консульства России в Кишиневе тоже идет тяжело, были периоды, когда молдавская сторона блокировала работу почты, восстановить работу в нормальном объеме удалось только весной. Дипломат отметил, что интерес к России, к российскому гражданству в Молдавии не ослабевает. По его словам, спектр мотивации очень широк, люди хотя получать образование, рассчитывают на элементы соцзащиты, уезжают из-за драматической экономической ситуации.
"Реальное ухудшение отношений инициировано молдавской стороной, которая напрямую бьет по правам граждан Молдавии и России, создавая искусственные трудности в работе", - подчеркнул Озеров.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
