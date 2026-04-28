Рейтинг@Mail.ru
Посольство в Кишиневе возьмет на себя часть функций Русского дома - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 28.04.2026
Посольство в Кишиневе возьмет на себя часть функций Русского дома

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что посольство постарается взять на себя часть функций Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, который будет закрыт этим летом из-за решения властей Молдавии.
  • По словам посла, интерес к России в Молдавии не ослабевает, несмотря на ухудшение отношений между странами.
КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что посольство постарается взять на себя часть функций Российского центра науки и культуры (РЦНК), который будет закрыт этим летом из-за решения властей Молдавии.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию РЦНК в Кишиневе. Президент Молдавии Майя Санду 3 декабря подписала указ о денонсации соглашения. Глава МИД Молдавии Михай Попшой заявил, что РЦНК завершит работу в Кишиневе к началу июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
"В мире востребовано российское образование и закрытие Русского дома ставит под вопрос образовательные программы. Надеемся, что часть функций на себя возьмет на себя посольство. По максимуму постараемся сохранить работу в сфере культуры", - заявил Озеров журналистам.
Он отметил, что работа консульства России в Кишиневе тоже идет тяжело, были периоды, когда молдавская сторона блокировала работу почты, восстановить работу в нормальном объеме удалось только весной. Дипломат отметил, что интерес к России, к российскому гражданству в Молдавии не ослабевает. По его словам, спектр мотивации очень широк, люди хотя получать образование, рассчитывают на элементы соцзащиты, уезжают из-за драматической экономической ситуации.
"Реальное ухудшение отношений инициировано молдавской стороной, которая напрямую бьет по правам граждан Молдавии и России, создавая искусственные трудности в работе", - подчеркнул Озеров.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В миреРоссияМолдавияКишиневОлег ОзеровМайя СандуДмитрий ПесковРЦНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала