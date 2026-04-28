Посольство в Кишиневе возьмет на себя часть функций Русского дома

КИШИНЕВ, 28 апр - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что посольство постарается взять на себя часть функций Российского центра науки и культуры (РЦНК), который будет закрыт этим летом из-за решения властей Молдавии.

Он отметил, что работа консульства России в Кишиневе тоже идет тяжело, были периоды, когда молдавская сторона блокировала работу почты, восстановить работу в нормальном объеме удалось только весной. Дипломат отметил, что интерес к России, к российскому гражданству в Молдавии не ослабевает. По его словам, спектр мотивации очень широк, люди хотя получать образование, рассчитывают на элементы соцзащиты, уезжают из-за драматической экономической ситуации.