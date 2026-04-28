22:36 28.04.2026
Суд в Гааге не назвал сроки решения по освобождению Младича на лечение

CC BY 2.0 / UN International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia - Mladić Start of Trial / Mladić Start of Trial
Сербский генерал Ратко Младич. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге не назвал конкретных сроков вынесения решения по запросу об освобождении бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича для лечения.
  • МОМУТ предписал до 1 мая приложить к делу Младича независимые медицинские заключения для изучения запроса о его освобождении.
ГААГА, 28 апр - РИА Новости. Международный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге не назвал РИА Новости конкретных сроков вынесения решения по запросу об освобождении для лечения бывшего командующего армии боснийских сербов генерала Ратко Младича.
Международный механизм для уголовных трибуналов (МОМУТ) во вторник предписал до 1 мая приложить к делу Младича независимые медицинские заключения для изучения запроса о его освобождении.
В пресс-службе трибунала заявили агентству, что относительно решения по этому запросу "установленных сроков нет".
Ранее сын генерала Дарко Младич сообщал РИА Новости, что его семья 1 мая ожидает решения суда в Гааге об освобождении бывшего командующего для прохождения лечения.
Ратко Младич, командовавший армией боснийских сербов, был арестован в 2011 году. В 2017-м году Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах и приговорил его к пожизненному заключению.
Защита и члены семьи Младича заявили о его ненадлежащем лечении в гаагской тюрьме.
