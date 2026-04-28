13:07 28.04.2026 (обновлено: 13:08 28.04.2026)
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр РФ Михаил Мишустин открыл федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» в Москве.
  • Тема выступления премьера — «Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!».
  • Мишустин пожелал участникам марафона найти свое призвание и стать востребованными специалистами.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал участникам марафона "Знание" найти свое призвание и стать востребованными специалистами.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
"Желаю вам найти свое призвание, построить карьеру мечты и стать востребованными специалистами. Все, ребята, в ваших руках. Всем участникам просветительского марафона, организованного обществом "Знание", который сегодня открылся, хочу пожелать удачи", - сказал Мишустин, подытоживая свою лекцию.
Председатель правительства пожелал участникам марафона, чтобы встречи, мастер-классы и конкурсы были интересными и полезными каждому, способствовали самореализации, и помогли найти путь к успеху.
