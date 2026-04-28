МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пожелал участникам марафона "Знание" найти свое призвание и стать востребованными специалистами.
"Желаю вам найти свое призвание, построить карьеру мечты и стать востребованными специалистами. Все, ребята, в ваших руках. Всем участникам просветительского марафона, организованного обществом "Знание", который сегодня открылся, хочу пожелать удачи", - сказал Мишустин, подытоживая свою лекцию.
Председатель правительства пожелал участникам марафона, чтобы встречи, мастер-классы и конкурсы были интересными и полезными каждому, способствовали самореализации, и помогли найти путь к успеху.