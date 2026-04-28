Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость ИИ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость применения искусственного интеллекта, в том числе указав на опасность формирования у людей иллюзии возможности обходиться без профессиональных знаний.

Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве . Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России . Найди путь к успеху!".

« "Доступность и легкость применения искусственного интеллекта может привести к иллюзии того, что можно прожить без профессиональных знаний", - сказал Мишустин в ходе марафона.

По его словам, ключевой риск заключается не в исчезновении отдельных профессий, а в снижении мотивации к обучению и фундаментальному освоению знаний.