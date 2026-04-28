Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость ИИ

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость применения искусственного интеллекта, в том числе указав на опасность формирования у людей иллюзии возможности обходиться без профессиональных знаний.
"Доступность и легкость применения искусственного интеллекта может привести к иллюзии того, что можно прожить без профессиональных знаний", - сказал Мишустин в ходе марафона.
По его словам, ключевой риск заключается не в исчезновении отдельных профессий, а в снижении мотивации к обучению и фундаментальному освоению знаний.
"Поэтому наиболее востребованными будут те, кто сможет разбираться в сути вопросов и самостоятельно создавать что-то новое. Именно такие люди, специалисты смогут двигать прогресс дальше", - добавил Мишустин.