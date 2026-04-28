12:47 28.04.2026 (обновлено: 12:53 28.04.2026)
Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость ИИ

Мишустин: риск легкости применения ИИ заключается в снижении мотивации к учебе

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" рассказал, что риск легкости применения ИИ заключается в снижении мотивации к обучению и фундаментальному освоению знаний.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал риски, которые несет доступность и легкость применения искусственного интеллекта, в том числе указав на опасность формирования у людей иллюзии возможности обходиться без профессиональных знаний.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Тема выступления премьера - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
"Доступность и легкость применения искусственного интеллекта может привести к иллюзии того, что можно прожить без профессиональных знаний", - сказал Мишустин в ходе марафона.
По его словам, ключевой риск заключается не в исчезновении отдельных профессий, а в снижении мотивации к обучению и фундаментальному освоению знаний.
"Поэтому наиболее востребованными будут те, кто сможет разбираться в сути вопросов и самостоятельно создавать что-то новое. Именно такие люди, специалисты смогут двигать прогресс дальше", - добавил Мишустин.
