Мишустин отметил роль нацпроектов в независимом развитии экономики
12:47 28.04.2026
Мишустин отметил роль нацпроектов в независимом развитии экономики

Мишустин: нацпроекты технологического лидерства определяют облик завтрашнего дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Михаил Мишустин отметил роль национальных проектов технологического лидерства в независимом развитии российской экономики.
  • Мишустин назвал 8 отраслей экономики, которые определят облик завтрашнего дня, включая робототехнику, цифровую трансформацию, атомную энергетику и другие.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил роль национальных проектов технологического лидерства в независимом развитии российской экономики.
Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Москве. Выступая с темой о возможностях профессионального развития в России, премьер назвал 8 отраслей экономики, которые определят облик завтрашнего дня, в том числе такие как, робототехника, цифровая трансформация, атомная энергетика и другие.
"Все эти приоритетные направления правительство учло при формировании национальных проектов технологического лидерства, которые мы запустили с начала прошлого года по поручению президента (РФ Владимира Путина - ред.). Это один из основных инструментов для достижения независимости ключевых отечественных секторов, ускоренного развития производств и наращивания выпуска инновационной продукции", - сказал Мишустин в ходе выступления.
