Рейтинг@Mail.ru
Мишустин открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" - РИА Новости, 28.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 28.04.2026
Мишустин открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФедеральный просветительский марафон "Знание.Первые" в Москве
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Федеральный просветительский марафон "Знание.Первые" в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Михаил Мишустин открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
  • Лекторами выступают защитники Родины, военкоры, государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства; они обсудят важность единства народов для укрепления и развития страны.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник открыл федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Глава российского кабмина выступает перед участниками марафона. Тема его выступления - "Возможности профессионального развития в России. Найди путь к успеху!".
Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" на площадке "Манежа" проходит с 28 по 30 апреля. Лекторами в столице выступят защитники Родины, военкоры, государственные и общественные деятели, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства. Они обсудят с молодежью важность единства народов для укрепления и развития страны. Марафон проходит в преддверии празднования Дня коренных малочисленных народов РФ.
Первый федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки общества "Знание". За пять лет прошло уже десять марафонов, в рамках которых состоялось более 1,6 тысячи встреч молодежи с выдающимися людьми. Мероприятие организовано в рамках нацпроекта "Молодежь и дети".
ОбществоРоссияМоскваМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала