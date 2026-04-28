01:21 28.04.2026
Минтранс разработал законопроект о транспортной политике

Законопроект о транспортной политике закрепит понятие суверенитета в отрасли

Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс РФ разработал законопроект о транспортной политике страны.
  • В законопроекте фиксируется понятие транспортного суверенитета, под которым понимается способность государства обеспечивать перевозки по территории РФ и за ее пределами исходя из национальных целей развития.
  • Среди основных целей транспортной отрасли выделены: скоординированное развитие транспортной системы, обеспечение населения и экономики качественными транспортными услугами, а также обеспечение обороны страны и безопасности государства.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минтранс РФ разработал законопроект о транспортной политике страны, в нем зафиксируется понятие суверенитета в отрасли, следует из документа проекта, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, под транспортным суверенитетом в России понимается способность государства обеспечивать перевозки пассажиров, грузов, багажа, грузобагажа и почты по территории РФ и за ее пределами, исходя из национальных целей развития и их реализации. В том числе для обеспечения обороны и безопасности государства.
Кроме того, в документе сформированы цели и задачи транспортной отрасли. Среди целей выделены три основных направления: скоординированное развитие транспортной системы, обеспечение населения и экономики надежными, безопасными и качественными услугами в сфере транспорта, а также обеспечение обороны страны и безопасности государства. Стоит отметить, что единого документа, регламентирующего все отрасли транспорта, в стране не было. При этом были отдельные нормативно-правовые акты, регулирующие разные сферы.
Ранее Минтранс РФ предложил закрепить ключевые принципы формирования и развития транспортной системы России в едином законе о транспортной политике страны.
