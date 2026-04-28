МИД: Россия привлечет внимание ООН к страданиям детей из-за ударов ВСУ - РИА Новости, 28.04.2026
21:38 28.04.2026
МИД: Россия привлечет внимание ООН к страданиям детей из-за ударов ВСУ

Алимов: РФ привлечет внимание ООН к страданиям детей из-за ударов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва намерена заострить тему страданий детей из-за ударов ВСУ в контактах со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер.
  • Она прибыла в Россию для встреч с представителями властей и обсуждения вопросов защиты детей, затронутых конфликтом на Украине.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва заострит тему страданий детей из-за ударов ВСУ в контактах со спецпредставителем генсекретаря ООН по вопросам о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрейзер, рассказал РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Алимов.
Во вторник представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Фрейзер прибыла в Россию для встреч с представителями властей страны и обсуждения вопросов защиты детей, затронутых конфликтом на Украине. Алимов рассказал РИА Новости, что намерен встретиться с ней лично. Кроме того, планируется встреча Фрейзер с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"Намерены привлечь внимание спецпредставителя к вопиющим случаям нарушений со стороны ВСУ в отношении детей, в том числе страдающих из-за их террористических ударов по гражданским объектам", - сказал замглавы МИД.
Он подчеркнул, что российская сторона надеется на углубленный обмен мнениями.
В пятницу посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, что только за первые 90 дней 2026 года из-за атак ВСУ погибли семь детей, пострадали более 60.
В миреРоссияМоскваУкраинаСтефан ДюжаррикМария Львова-БеловаРодион МирошникВооруженные силы УкраиныООН
 
 
