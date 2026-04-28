В МИД рассказали о разработке инструментов для ответа на санкции ЕС

- Москва занимается разработкой экономических инструментов в качестве ответа на 20-й пакет санкций ЕС.
- Выработка ответных мер должна быть направлена на укрепление суверенитета и поддержку российских производителей, не нанося вреда собственной экономике.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Москва занимается разработкой экономических инструментов в качестве ответа на 20-й пакет санкций ЕС, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Ранее ЕС в рамках 20-го пакета антироссийских санкций ввел новые ограничения, направленные на разведку, добычу, переработку и транспортировку российской нефти.
"Смотрим те инструменты экономические, которые позволят нам укрепить суверенитет, поддержать нашего производителя, осложнить тем товаропроизводителям, которых мы не то чтобы не пускаем на российский рынок, но так чтобы они почувствовали конкуренцию, а наши производители были в более выигрышной позиции",- сказал представитель МИД на заседании Международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ), организованного на площадке РСПП.
Он подчеркнул, что разработкой точечных экономических мер занимается комиссия по снижению барьеров во внешней торговле.
При этом, по словам дипломата, в МИД и в правительстве в целом исходят из того, что выработка ответных мер не должна вредить собственной экономике.