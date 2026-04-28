Минкультуры проверило сериал "Метод 3" после обращения гражданина

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министерство культуры России выдало заключение на многосерийный фильм "Метод 3" в рамках обращения гражданина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее третий сезон детективного сериала "Метод" был удален из онлайн-кинотеатров "Кинопоиск" и "Иви" по требованию Роскомнадзора из-за наличия в сериале материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности. В "Кинопоиске" сообщили, что заключение о наличии подобных материалов выдало Минкультуры РФ. В свою очередь Роскомнадзор перенаправил за разъяснениями принятого решения в отношении сериала в Минкультуры РФ.
"Минкультуры России в рамках обращения гражданина в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минкультуры России от 29.12.2025 № 2503 "Об утверждении порядка и случаев выдачи заключений о наличии в фильмах, на которые отсутствуют прокатные удостоверения на фильм, материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующих их отрицание, либо отказа в выдаче таких заключений" выдало заключение на многосерийный фильм "Метод 3", - сообщили в ведомстве.