22:50 28.04.2026 (обновлено: 23:03 28.04.2026)

"Это катастрофа". Новое решение Мерца по Украине вызвало переполох в Сети

© REUTERS / Teresa Kroeger — Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X раскритиковали канцлера ФРГ Фридриха Мерца после сообщения о его решении строить социальное жилье на Украине.
  • Критика канцлера связана с проблемами дефицита жилья и урезания расходов на социальные нужды в Германии.
  • Пользователи считают, что действия Мерца свидетельствуют о пренебрежении интересами собственного народа.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали канцлера ФРГ Фридриха Мерца после сообщения сооснователя немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сары Вагенкнехт о его решении строить социальное жилье на Украине.
"Дефицит жилья и урезание расходов на социальные нужды — это бомба замедленного действия для правительства Мерца. Число людей, нуждающихся в уходе, еще больше возрастет. Если человек в 65 лет становится зависимым от ухода и при этом имеет значительные сбережения — это катастрофа. В Германии нет никаких перспектив!" — обрушился с критикой один из пользователей.
"Классика: нас просто грабят наши политики и ЕС. Главное — покрасоваться перед другими. Скоро никто уже не сможет позволить себе жилье или машину, и мы будем стоять в очередях за бесплатной едой, как это было в 1920-х годах!" — добавил другой
"Это присущая элитам и части населения русофобия. Этот шаг они воспринимают как инвестицию в ослабление России. Им наплевать на собственный народ", — написал третий комментатор.
"Мерц совершенно не способен быть канцлером этой страны. Ему следует скрыться где-нибудь на Украине. Как можно скорее!" — заключил еще один пользователь.
На прошедших в этом месяце переговорах между Мерцем и Владимиром Зеленским были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро. Кроме того, на встрече послов ЕС 22 апреля было согласовано выделение кредита Киеву в размере 90 миллиардов евро.
В миреГерманияФридрих МерцЕвросоюзВооруженные силы УкраиныСара ВагенкнехтУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
